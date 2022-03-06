Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu - Son Dakika
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Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu

06.03.2022 17:50
Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kaçak alkol ürettiği öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre; kaçak alkol ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen şüpheli şahsın evine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 45 litre etil alkol, yaklaşık 17 buçuk litre sahte rakı, 3 litre sahte viski ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlemler yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Hisarcık, Ayvalık, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ayvalık'ta polisten kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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