Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını belirtti. Aliyev, "Muzaffer Azerbaycan Ordusu, Cebrail bölgesine bağlı Hudaverdili, Kurbantepe, Şehveledli, Hubyarlı, Zengilan bölgesine bağlı Aladin, Vecneli, Kubadlı bölgesinin Kavdadig, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Azerbaycan ordusuna sevgiler! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 9 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.

Son Dakika › Dünya › Son Dakika | Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev duyurdu: 9 köy daha işgalden kurtarıldı - Son Dakika Dünya

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