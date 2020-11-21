Son Dakika | Bakan Akar, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Akar, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması

21.11.2020 13:45
Son Dakika | Bakan Akar, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın her türlü barbarlığı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gittikleri yerlerden geriye bir sürü mayın, el yapımı patlayıcı bırakmak suretiyle gelecek ne kadar masum insan varsa onların hayatına kastediyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın her türlü barbarlığı yapmaya devam ettiğini belirterek, "Gittikleri yerlerden geriye bir sürü mayın, el yapımı patlayıcı bırakmak suretiyle gelecek ne kadar masum insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik bu konuda da Azerbaycanlı kardeşlerimize gerekli yardımı sağlayacak ve oradaki mayınları, patlayıcıları etkisiz hale getirerek kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacak." dedi.

Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde, söz konusu projenin memleketi Kayseri'yi ulaşım alanında bir adım daha ileriye taşıyacağını söyledi.

Kayseri'nin başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda hem bölgenin hem Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olmasından duydukları gururu ifade eden Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere şükranlarını iletti.

Türkiye'nin ister koronavirüs salgını ile mücadelede, isterse diğer konularda sorumluluğunun büyük olduğunu ifade eden Akar, bunun bilinciyle "durmak yok yola devam" anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin uluslararası alanda artık bir özne haline geldiğini vurgulayan Akar, dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere çevredeki birçok ülkeyle yakın ilişki içinde olunduğunu belirtti. Azerbaycan'daki gelişmelere de değinen Akar, şunları söyledi:

"Azerbaycan'ın kahraman ordusu, 30 yıldan beri çekilen cefaya, Ermenistan'ın işgaline, yaptığı çalışmalarla son vermiştir. Bu konuda Türkiye olarak Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında daima yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bazıları bu olayı son derece çarpık bir şekilde takdim ediyor. Hem Türk hem dünya basınında buna rastlıyoruz. Bu tamamen yanlış. Hiçbir şekilde Azerbaycan ordusu oradaki bölgeyi, şehirleri yakıp yıkmadı. Tam tersine Ermenistan tüm yerleşim birimlerini yakmak ve yıkmak suretiyle oradaki Azerbaycanlı kardeşlerimize her türlü ezayı, cefayı 30 yıl boyunca yaptılar. Buna karşılık Azerbaycan ordusu 'dur' dedi ve çok şükür bu noktaya gelindi."

Türkiye ve Azerbaycan'ın yakın çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Akar, Azerbaycan'a asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

" TSK, Azerbaycan'a gitmek üzere hazırlıklarına tamamladı. Önümüzdeki günlerde bölgeye intikal edecekler. Oradaki en önemli konulardan biri de insani konular. Ermenistan her tarafı yakıp yıktı. Bunların hepsi tespit edildi, kayıt altında. Yapılabilecek her türlü barbarlığı yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Gittikleri yerlerden geriye bir sürü mayın, el yapımı patlayıcı bırakmak suretiyle gelecek ne kadar masum insan varsa onların hayatına kastediyorlar. Türkiye'den gidecek Mehmetçik bu konuda da Azerbaycanlı kardeşlerimize gerekli yardımı sağlayacak ve oradaki mayınları, patlayıcıları etkisiz hale getirerek kardeşlerimizin zarara uğramasını önlemeye çalışacak. Sonuç olarak ülkemizde ve tüm kardeş coğrafyada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Biz biliyoruz ki birinci görevimiz ülkemizin, kardeşlerimizin bekası, diğer görevimiz ise milletlerin refahı. Bu konuda yapılabilecek ne varsa çalışmalarımızı aralıksız olarak sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz."

El Yapımı Patlayıcı, Ermenistan, Masum, Mayın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bakan Akar, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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