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Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek - Son Dakika

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

05.08.2021 20:34

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta basın açıklaması düzenledi. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada yangınlarla ilgili, "Bazı cephelerde kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız. Yarın için umutluyuz, rüzgar hızını kesecek" dedi.

Türkiye, yangın bölgelerinden gelecek iyi haberi bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı İl Afet ve Koordinasyon Merkezi'nde söndürme çalışmaları ve yangının seyriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"DÜNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

Yangınların boyutunun düne göre daha kontrol altına alınabilir düzeyde olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bugün beş ilde 14 farklı noktada yangınla mücadele ediyoruz. Bazı cephelerde kontrol sağlanmış, soğutma çalışmaları başladı. Bazı cephelerde kontrol altına alma çabaları devam ediyor. Bugün düne göre daha iyi noktadayız" dedi.

"RÜZGARIN HIZINI KESMESİNİ AVANTAJA ÇEVİRMEMİZ LAZIM"

Yarın rüzgarın hızını kesmesi durumunda daha iyi haberler gelebileceğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yarın için rüzgar hızını kesecek, bunu avantaja çevirmemiz lazım. Yarın inşallah tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Yangın söndürme çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız, belediyelerimiz ve diğer kuruluşlarımız çalışıyor, vatandaşımızın yaralarını sarmaya çalışıyor"

Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Orman Yangınları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu, orman yangınlarıyla ilgili güzel haberi verdi: Düne göre daha iyi durumdayız, yarın rüzgar hızını kesecek - Son Dakika


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