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Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3)

25.11.2021 13:56
Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3)

Son dakika haber: VOLKAN BOZKIR: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİAntalya'da düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sürdürülebilir turizm için çevresel ve kültürel değerlerin korunması hassasiyetlerinin önemine dikkat çekti.

VOLKAN BOZKIR: TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ AŞAMA KAYDETTİ

Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ne katılan BM 75'inci Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, sürdürülebilir turizm için çevresel ve kültürel değerlerin korunması hassasiyetlerinin önemine dikkat çekti. Volkan Bozkır, turizmi tehdit eden üç temel unsur olarak siyasi istikrarsızlık, Covid-19 ve iklim krizini gösterdi. Siyasi istikrarsızlığın tüm dünyada 'cennet' olarak addedilen birçok yeri bugün kullanılamaz hale getirebildiğini belirten Bozkır, iklim değişikliğine örnek olarak da Karayipler'de okyanuslarda üreyen yosunların bütün sahili kapladığını ve denize girilemez hale getirdiğini anlattı. Covid-19 salgınına da işaret eden Bozkır, dünyanın uzun süre nasıl mücadele edeceğini bilemediği ve bugün Türkiye'nin 118 milyon aşıyla hiç aşı görmemiş ülkelerin olduğu bir dünyada çok önemli aşama kaydettiğini söyledi.

VALİ YAZICI: 2019'U GEÇERİZAntalya'nın Türk turizminin lideri, koşucusu, her şeyi olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı da "Biz Antalya olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde 'Güvenli Turizm Sertifikası' ile pandemi döneminde bu şehirde tüm paydaşlarla birlikte dünya standardında sağlıklı bir şekilde turizm hizmeti sunulacağını gösterdik. Geçen yıl 3,5 milyon turist ağırladık. Bu yıl da dün itibarıyla 8 milyon 612 bini bulduk. Özellikle geçen yıl üç ayda gösterdiğimiz güvenli ve sağlıklı turizm bizim bu yılki rakamımızı yükseltti. Ben gelecek yıl çok daha yüksek miktarlarda hatta 2019'u da geçerek daha fazla misafir ağırlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.YEREL YÖNETİMLERE KAYNAK TALEBİBüyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise kongrenin, geleceğin turizmine ışık tutacağını belirterek, Antalya'nın kendisine bahşedilen birçok doğal güzelliğiyle turizmde her daim öncü olmaya hazır olduğunu söyledi. Başkan Böcek, Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözünün öylesine söylenmiş bir söz olmadığını kaydetti. 1980'lerden sonraki yatırımlarla bugün Antalya'nın 'turizmin başkenti' olarak taçlandırıldığını kaydeden Böcek, TGA ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere de kaynak aktarılması gerektiğini belirterek, bu konuda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek istediğini dile getirdi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da pandemide 2021 yılında seyahat kısıtlamalarının dünya genelinde kademeli kaldırılmasıyla turizmin yeniden hareket kazandığını anlattı. Koronadan sonra yeni dünya oluştuğunu, turizm sektörü olarak 2021 Şubat ayından beri yoğun çalışma yürütüldüğünü kaydeden Yağcı, Antalya'da bu yıl 9 milyon turist rakamları konuşulmasını sağlayan başarının, birliktelik, iş birliği ve koordinasyonla geldiğini söyledi. Erkan Yağcı, yeni kaynak pazarlar oluşturulması gerektiğini de kaydetti.


Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3)

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bakan Ersoy: Turizmde yeni hedef 29 milyon ziyaretçi, 24 milyar dolar gelir (3) - Son Dakika
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