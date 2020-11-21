Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, korona virüs salgınının son durumunu, ek tedbirleri ve yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçlar görüşüldüğü bildirildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 ilin sağlık müdürleri ile video konferans görüşmesi yaptığına dair sosyal medyada paylaşımda bulundu. Konferans toplantısında 7 ilden Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk'te katılım sağladı. Sosyal medyada paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, " İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Kahramanmaraş, Denizli, Sivas il sağlık müdürleriyle yaptığımız video konferans görüşmelerinde, salgının son durumunu, yeni kısıtlamalardan beklenen sonuçları, ek tedbirleri ele aldık. Hasta yükümüzü ve filyasyon çalışmalarımızı gözden geçirdik" dedi.
-İHA-
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi - Son Dakika