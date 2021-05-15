Bakan Koca'dan Beşiktaş taraftarına uyarı: Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şampiyonluğu Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlayan Beşiktaş taraftarını Twitter'dan uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig şampiyonu belli oldu. Beşiktaş'ı ve taraftarını kutluyoruz. An itibariyle, Beşiktaş camiasının salgınla mücadelenin sıkı taraftarı olmayı sürdüreceğine inanıyorum. Sevinçleri paylaşırken riskten uzak duralım" ifadelerini kullandı.