Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Koca'dan İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu
24.10.2020 17:29
Son dakika haber: SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini, iletti.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini, iletti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, görüşmeye ilişkin detayı sosyal medya hesabından, "COVID-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu'na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul'da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum." notuyla paylaştı
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