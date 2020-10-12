Son dakika: Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz (3) - Son Dakika

Son dakika: Bakan Selçuk: Nitelikli bir eğitim için her türlü tedbiri alıyoruz (3)
12.10.2020 16:38
Son dakika haberi... MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTUOkul ziyaretlerinin ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.
MESLEKTAŞLARIYLA BULUŞTU
Okul ziyaretlerinin ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk ardından AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Bakan Selçuk daha sonra bir araya geldiği Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan kentteki eğitim alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bakan Selçuk, Valilik Konferans Salonu'nda ise 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' kapsamında meslektaşlarıyla buluştu.
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