Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Toplantıya Suriye'de göç alanında faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Jandarma Komutanı Kenan Topçu da katıldı. Toplantıda göçmenlerin sorunları, düzensiz göçün önlenmesi ve bu konularda alınması gereken önlemlerin tartışıldığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun, sivil toplum kuruluşlarının göç ve göçmenlerle ilgili talep ve önerilerini de dinlediği belirtildi.