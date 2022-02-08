Üye Girişi
Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

08.02.2022 10:46
Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Gelen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Sarıyer'de bulunan Vilayetler Evi'nde göç alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile görüştü.

Toplantıya Suriye'de göç alanında faaliyet gösteren 25 sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Dr. Yaşar Aksanyar, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul Jandarma Komutanı Kenan Topçu da katıldı. Toplantıda göçmenlerin sorunları, düzensiz göçün önlenmesi ve bu konularda alınması gereken önlemlerin tartışıldığı öğrenildi. Bakan Soylu'nun, sivil toplum kuruluşlarının göç ve göçmenlerle ilgili talep ve önerilerini de dinlediği belirtildi.

YORUMLAR
500

Süleyman Soylu, İstanbul, Sarıyer, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:35 Tanju Özcan saat verdi! Öyle bir şey açıklayacağım ki erken seçim olacak
10:33 Buse Varol'dan boşanma iddialarına yanıt geldi: Mutluyuz
10:31 Maça yaşanan kavga damga vurdu! Felipe Melo ve Diego Ribas birbirine girdi
10:18 Aracına kurşun yağdırılarak öldürülen adamın sosyal medya hesabına yazdığı not dikkat çekti
10:16 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Ender ve Çağatay evlenecek mi?
10:09 Yüksek faturalara çözüm Mersinli girişimciden geldi! Hem ekonomik hem çevre dostu
10:07 İmamoğlu'ndan Hızır Orucu paylaşımı: Dara düşenlerin ve iyiliği arayanların yoldaşı Hızır
10:02 Üç Kuruş'ta dün neler oldu?
10:01 Kalp Yarası'nda dün neler oldu? Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, hangi delillere ulaşacak?
09:57 Reklam tanıtımlarında kurallara uymayan Duygu Özaslan'a ceza verildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 10:51:24. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... BAKAN SOYLU STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement