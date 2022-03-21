AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Almanya'da 2015 yılından bu yana çeşitli nedenlerle koruma altına alınan 398 Türk çocuğuyla ilgilendiklerini belirterek, "Ataşeliğimizin desteği ile 200 çocuğumuz ailelerine kavuştu" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında yaşayan, çeşitli nedenlerle ailelerinden alınan Türk çocuklarının dilini ve kültürlerini hiç bilmediği ailelere verilmesi ile ortaya çıkan mağduriyetlerin önüne geçmek için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti. Yanık, bu kapsamda ilk ataşeliği 2015'de Almanya Düsseldorf'ta, 2'ncisini ise Köln'de açtıklarını hatırlatarak, "Ataşeliklerimizin yoğun olarak üzerinde durdukları konulardan biri de Almanya'da koruma altına alınan çocuklarımız ve Türk kökenli koruyucu ailelerdir. Alman Gençlik Dairelerinin koruma altına aldıkları çocuklar ile ilgili bir haber aldığımızda Ataşeliğimiz hemen aile ile irtibata geçerek durum tespiti yapıyor ve süreci takip ediyor" dedi.

'398 KORUMA ALTINA ALINAN ÇOCUK VAKASIYLA İLGİLENDİK'Bakan Yanık, yetkililerin aileye hakları konusunda da bilgi verdiğini belirterek, "Bir yol haritası çizerek hemen mağdur ailelerimizi yönlendiriyoruz. Ayrıca avukat seçimi konusunda yardımcı da oluyoruz. Ailelerin durumu hakkında yanlış anlamalar varsa; Gençlik Dairesi çalışanları ile irtibata geçiyoruz. Bu kapsamda 2015 yılından bu yana 398 koruma altına alınan çocuk vakasıyla ilgilendik. Ataşeliğimizin desteği ile Almanya'da 200 çocuğumuz ailelerine kavuştu" dedi.

Bakan Yanık, ailelerinden alınma tehlikesi olan 161 çocuğun da koruma altına alınma sürecinde ataşeliklerin gerekli rehberlik hizmetleri vererek, çocukların ailelerinin yanında kalmasını sağladığını belirtti. Yeterli sayıda Türk kökenli koruyucu aile olmadığını vurgulayan Yanık, "Türk kökenli ailelerimizin koruyucu aile olmaları yönünde teşvik edilmeleri için Ataşeliklerimiz bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de düzenliyor. Yapılan çalışmalar neticesinde bugüne kadar Türk kökenli 599 koruyucu aile adayı kazandık" açıklamasında bulundu.