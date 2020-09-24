Son dakika! Balıkesir'de asayiş - Son Dakika

Balıkesir'de Jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkez Altıeylül ve Kepsut ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda 3 kişi yakalanarak gözaltına aldı.

Alınan bilgiye Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Altıeylül ilçesinde kubar esrar maddesi bulunduğu tespit edilen O.D. ve M.D. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerine operasyon yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda aramalar neticesinde 200 gram kubar esrar maddesi, 200 gram kenevir tohumu, 200 gram kubar esrar karıştırılmış tütün, 1 adet define arama dedektörü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet değişik ebatlarda bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekipleri bir diğer operasyonu ise Kepsut İlçesi Nusret Mahallesi Aşağıerek mevkii ormanlık alana yaptı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ormanlık alanda K.U. isimli şüpheli olay yerinde kenevir bitkilerinin bakım ve hasatını yaptığı esnada suçüstü yakaladı.

Olay yerinde yapılan aramada; 43 kök kenevir bitkisi ve 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

İki operasyonda yakalanan toplam 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı.