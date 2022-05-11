Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu

11.05.2022 11:23
Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonlarında 29 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde ayrı ayrı yaptıkları asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonlarında 29 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Karesi, Ayvalık, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gönen, Havran, Kepsut ve Savaştepe İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 82 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tüfek ve tüfeklere ait 9 adet kartuş, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Polis 3 şüpheli şahsa "5607 SKM " suçundan adli ve idari yaptırım cezası uyguladı. - BALIKESİR

Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu
Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu

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Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Son dakika 3. sayfa: Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu Afyonkarahisar'da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Afyonkarahisar'da 15 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Akaryakıt, Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Balıkesir'de polisten asayiş ve kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika


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