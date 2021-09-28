Üye Girişi
Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı - Son Dakika

Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı

28.09.2021 10:34
Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde önceki gün evinin balkonunda otururken tüfek ile ateş edilerek öldürülen belediye çalışanı Ali Ayran'ın (49) katilinin, komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde önceki gün evinin balkonunda otururken tüfek ile ateş edilerek öldürülen belediye çalışanı Ali Ayran'ın (49) katilinin, komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

Küçükkuyu'da işlenen cinayetin ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik inceleme başlatılmıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredekilerin ifadelerinin çelişkisi olmasının ardından olayı çok yönlü araştırmaya başladı.

Ekiplerin titiz çalışması sonucu Ali Ayran'ın katil zanlısının komşusu Mehmet Şirin Batur olduğu tespit edildi.

İstanbul'da yakalandı

Jandarma ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası ile araç plaka kayıt sisteminde katil zanlısı Batur'un İstanbul'da olduğu tespit edildi.

Telefon kayıtlarının da incelendiği soruşturmada İstanbul Arnavutköy'de olduğu tespit edilen Batur'un Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim olması sağlandı.

Batur'un evinde yapılan aramada; suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ve olay yerinde bulunan boş fişekle aynı marka 3 av tüfeği fişeği tespit edilerek, el konuldu. - ÇANAKKALE

Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı

Mehmet Şirin, Çanakkale, Hisarcık, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nişanlısının kalbini kıran damat barışmak için yaptığıyla şaşkınlık yarattı! Barışmak için vinçle balkonuna çıkıp, meşaleler eşliğinde özür diledi 10:38 Nişanlısının kalbini kıran damat barışmak için yaptığıyla şaşkınlık yarattı! Barışmak için vinçle balkonuna çıkıp, meşaleler eşliğinde özür diledi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi 10:34 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor 10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor 10:04 İngiltere tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor! İstasyonlar kullanım dışı kaldı, ordu devreye giriyor Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi 10:02 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu 09:08 Filmlerdeki kıyamet sahnelerini aratmadı! Rusya'da ölen yüzlerce kuzgun korkuya neden oldu
Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu 08:38 Hikayesi, Melek İpek vakasını hatırlattı! Bir kadın daha hayatta kalabilmek için koca katili oldu Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası 07:51 Son dakika! Koronayla mücadelede için 2 önemli adım: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Son Dakika Haberleri
10:35 YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi
10:33 Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi
10:18 TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor
10:16 Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile
10:02 Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu
10:01 Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi
09:59 Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar
09:43 Volkan Demirel, Trabzonsporlular'dan ilk kez destek gördü! Yorumları taraftarın beğenisini topladı
09:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, kitabı üzerinden Emine Erdoğan'ı hedef alan iddiaları yalanladı
09:23 Sarı-Kırmızılılar depremi yaşıyor! Fatih Terim, istifa mektubundan son anda vazgeçti
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi YouTuberlar Taksim meydanında dans etmeye başladı! Kalabalık, video çekmek için birbirine girdi         
10:35
Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi Son Dakika! MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi         
10:32
Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile Newcastle United, gözünü Altay Bayındır'a dikti! 17 milyon euroluk resmi teklif yapıldı bile         
10:17
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi! İçerde ve Çukur'un senaristleri yazdı! Show TV'nin yeni dizisi Üç Kuruş'tan ilk fragman geldi!         
08:50
Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine Bayraktar TB2, İsrail'i tedirgin etti! Hükümet yetkililerine "Teknik limitleri kaldırın" çağrısı yapıldı         
07:55
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 10:48:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Balkonda öldürülen adamın katil zanlısı komşusu çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement