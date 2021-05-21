Son dakika! BANÜ tarafından "Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" düzenlendi - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Görsel Sanatlar Bienali" sona erdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sergilenmeye değer bulunan 214 eser, sanal gerçekliğe uygun 360 derecelik dijital ortamda, Kazlıçeşme Sanat Galerisi'nde 3-17 Mayıs tarihleri arasında ziyarete açık kaldı.

15 gün boyunca sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği ve çok sayıda sanatsever tarafından ziyaret edilen Bienal'deki eserlerin büyük beğeni topladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, bienalin görsel sanatlar alanında yapılmış ilk online bineal olduğunu kaydetti.

Özdemir, bienalin koodninatörlüğünü üstlenen Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. İbrahim Yılmaz ve Dr. Ersan Sarıkahya'ya, eserlerin seçimi için titizlikle çalışan jüri üyelerine ve katkı sağlayan sanatçılara teşekkür etti.