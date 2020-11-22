Son Dakika | Başkan Karabacak: "Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz" - Son Dakika

Son Dakika | Başkan Karabacak: "Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz"

22.11.2020 10:40
Son Dakika | Başkan Karabacak:

Son dakika haber: Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 20 Kasım itibariyle başlamış olan pandemi kısıtlamalarıyla birlikte esnaf ve sanatkarın zorlu bir süreç yaşadığını hatırlatarak, "Hükümetten acil esnaf paketi bekliyoruz.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, 20 Kasım itibariyle başlamış olan pandemi kısıtlamalarıyla birlikte esnaf ve sanatkarın zorlu bir süreç yaşadığını hatırlatarak, "Hükümetten acil esnaf paketi bekliyoruz. Bu konuda gerekli çalışmaları sürdüreceğiz" dedi.

KONESOB Başkanı Karabacak yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda İçişleri Bakanlığının genelgesiyle alınan tedbirlerin, getirilen kısıtlamaların vatandaşların korunmasına, kollanmasına yönelik olduğunu biliyoruz. Kısıtlamaya giren esnaflarımızla birlikte maalesef Mart ayından itibaren okullara endeksli olan meslek dallarımızla iştigal eden okul servislerimiz, kantinlerimiz, kırtasiyelerimiz ve fiziken açık fiilen kapalı olan kahvehane işletmecisi esnaflarımız, kıraathanelerimiz, internet kafe ve düğün salonlarımız, hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelerimiz zorlu bir süreç yaşadılar ve maalesef yaşamaya devam ediyorlar. Önümüz kış, çetin bir kış bizi bekliyor. 20 Kasım itibari ile başlamış olan kısıtlamalarla esnaf paketinin gündeme geleceğine dair hiçbir şüphemiz yok. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımızın, ilgili bakanlıklarımızın, milletvekillerimizin nezdinde gerekli çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Esnaf paketinde olması elzem olan aylık nakdi yardımla birlikte hibe desteği, günü gelen tüm kredi ve ödemelerin ötelenmesi, kira yardımı yapılması, mücbir sebepten dolayı esnafımızın Bağ-Kur primlerinin devletimiz tarafından karşılanması, vergi muafiyetinin getirilmesi, enerji maliyetlerinin karşılanması, servis taşımacılığı Nace kodunda bulunan araçlara MTV muafiyeti gibi esnaf ve sanatkarımızı korumaya ve kollamaya yönelik adımların atılacağına inancımız tamdır. Bu bağlamda hem yerel yönetimlerimizle ki bugüne kadar özellikle Konya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımız tüm samimiyetleriyle gerekli destekleri verdiler, hem de bakanlıklarımızla yapacağımız çalışmalar sonucu esnaf ve sanatkarımıza nefes aldıracak adımların atılmasına olanak sağlamış olacağız" ifadeleri kullandı.

"Vatandaşlarımızı kurallara uymaya davet ediyoruz"

Türkiye'de kış aylarıyla birlikte artış gösteren virüs vakaları ve ölümlere dikkat çeken Başkan Karabacak, "Vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyoruz; lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami özen gösterelim. Bunun kul hakkı olduğunun da unutulmaması gerekir. Getirilen kısıtlamalarla fedakarlık gösteren esnafımız ve yanlarında istihdam edilen kardeşlerimiz maalesef kuralları hiçe sayan kişilerce mağdur edilmektedir. ve bu sayı azımsanmayacak noktadadır. Lütfen ama lütfen kurallara uyalım" diye konuştu. - KONYA

Son Dakika | Başkan Karabacak: Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz

Esnaf ve Sanatkarlar, 20 Kasım, Konya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Başkan Karabacak: 'Hükümetten esnaf paketi bekliyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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