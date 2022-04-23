Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar" paylaşımı - Son Dakika
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Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar" paylaşımı

23.04.2022 00:23

Son dakika gündem haberi: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın sözüyle birlikte Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın sözüyle birlikte Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait görüntülerin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkı üstün tutmak, yaşam gayemizdir... Özdemir Bayraktar. Hasret, minnet ve rahmetle... #MilliTeknolojiHamlesi" ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda, "Hücum Marşı" eşliğinde Bayraktar AKINCI TİHA'nın görüntülerine yer verildi. Şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mühimmatlarla havalanan Bayraktar AKINCI TİHA'nın hedefleri tam isabetle vurduğu anlar da paylaşımda yer aldı.

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Özdemir Bayraktar, Selçuk Bayraktar, Baykar, TİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan 'Özdemir Bayraktar' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'dan "Özdemir Bayraktar" paylaşımı - Son Dakika
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