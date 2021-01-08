Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım

08.01.2021 14:47

Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım Açılışa hazırlanan Bellona 6 Tesisi'nde ilk etapta 600 kişi istihdam edilecek Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş: "2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil" Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet...

Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım

Açılışa hazırlanan Bellona 6 Tesisi'nde ilk etapta 600 kişi istihdam edilecek

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş:

"2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil"

KAYSERİ - Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona, 2020 yılında yatırım planına aldığı Bellona 6 Tesisi'nin açılışına hazırlanıyor. 130 milyon TL'lik yatırımın yapıldığı tesiste ilk etapta 600 kişi istihdam edilecekken, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, "2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil" dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding çatısı altında bulunan Bellona, yatırımlarına yenisi kattı. Korona virüsün tüm dünyada olumsuz etkilerinin sürdüğü 2020 yılında 130 milyon TL'lik bir yatırım ile Bellona 6 Tesisini kuran şirket, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlamanın mutluğunu yaşıyor. 75 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 55 bin metrekare kapalı alanı olan Bellona 6 Tesisinde yıllık 480 bin yatak ve 440 bin civarında da sandalye üretimi yapılacak.

İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, tesis hakkında bilgiler vererek, "Yeni yatırımını yaptığımız Bellona 6 tesisimiz 75 bin metrekare alan üzerine kurulu, 55 bin metrekare kapalı alanı olan tesisimiz devreye girdi, biz açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesisimizde şuan 400 mavi yaka, 20 beyaz yaka şuanda aktif olarak çalışıyor. Burası için üretim operasyonlarına baktığımızda yıllık 480 bin yatak, 440 bin civarında sandalye üreteceğimiz tam modern ve tam donanımlı bir tesis inşa ettik. Bu tesisin yatırımları da dönem dönem devam edecek. Bu yatırımın birinci fazıdır. İkinci fazda yine üretim kabiliyetlerimize ve ihracat ile iç piyasada yapacağımız yeni tasarım ürünlere bakarak yeni yatırımları da burada gerçekleştirebileceğiz. Bunun için ilave alanlarımız mevcut" şeklinde konuştu.

Türkiye'de mobilya sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip Bellona markası Bellona 6 tesisinde ayrı bir inovasyon merkezi hayata geçiyor"

Karamemiş, "Bu tesisimiz aynı zamanda mobilya sektörüne baktığımız zaman Ar-Ge merkezi statüsü alan ilk şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu şirketi inovasyon temelli bir zemine oturtmak ve markanın çizgisi ve tasarımları, 2020'de yaşadığımız süreçten sonra önümüze şuanda hedef olarak koyduğumuz e-ticarette neler yapacağımızla ilgili birçok inovatif çalışmanın yapılacağı bir merkez inşa ediyoruz. Haziran ayı gibi de bu tesisi bitireceğiz. Burada artık marka çizgisinde ve e-ticaret odaklı birçok tasarımı ekip arkadaşlarımız yapacak. Sadece bu ekip 90 kişiden oluşacak ve güçlü bir şekilde marka hedefleriyle ilgili bahsettiğimiz yıllık hedef oranlarını ve büyümeleri gerçekleştirebilmek için buradaki ekip sürekli yeni fikirler, yeni özgün tasarımlar, marka ve müşteri algısına uygun yeni tasarımları gerçekleştiren çok modern bir tesis olacak" ifadelerini kullandı.

"2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil"

Karamemiş, "2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil. Böyle belirsizliklerin olduğu bir dönemde 130 milyon gibi bir yatırım söz konusu. Bu çok ciddi bir bedel. Bu bedel harcandı ve bu yatırım yapıldı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde baktığımızda buradaki istihdama katkımız 600 kişiyle tamamlanmış olacak. Bu da bizim açımızdan önemli. İkinci faza geçtiğimizde bu 600 kişiye ilave olarak yapacağımız iş modeline göre değişen 200-300 kişi daha kadroya alabiliriz. Projelerle uyumlu ilerleyebileceğimiz bir süreç. Onu da yılın sonlarına doğru tamamlamış olacağız. İnşallah Kayseri'mize, ekonomimize ve markamıza hayırlı ve uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım
Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım
Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım
Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım

Türk Lirası, Erciyes, Bellona, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kasımpaşa, Chelsea'den Danny Drinkwater'ı 250 bin euroya kiraladı AKOM uyardı: Bu akşamdan itibaren İstanbulluları hem fırtına hem sağanak yağış bekliyor İran Devrim Muhafızı Komutanı füze üssü açılışında ABD ve İsrail bayrağını çiğnedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile görüşmesine ilişkin bilgi verdi: İttifak meselesini konuştuk Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Konya'da üretilen siyah havuç, 35 ülkeye ihraç ediliyor Vatandaşlar görüntüleri şaşkınlıkla izledi! Mağaradaki 'Esrarengiz varlık' kamerada Sosyal medyadan elektronik sigara siparişine "tahta kalp" gönderdiler
Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde cami açılışı yaptı: Siyaset bu kapıdan içeri giremez         
15:52
Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi Rahmi Özkan'ın Aleyna Çakır yorumu Müge Anlı'yı küplere bindirdi         
15:41
Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi Ünlü emlakçı özel jetine atlayıp ABD'deki Kongre baskınına gitti: Hayatımın en güzel günlerinden biriydi         
15:20
Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız Evlilik teklifi alan Seren Serengil, canlı yayında bombayı patlattı: Yaza düğün yapacağız         
15:06
Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor Bakanlıktan istifa eden Berat Albayrak hakkında bomba kulis: Yeni işi için Boğaz'da yalı arıyor         
14:36
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın Türkiye'de sadece Iğdır ve Edirne'de yaşıyor! Halkın "Esrarengiz fare" dediği canlı ortaya çıktı         
13:41
Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı Hakan Altun, temizlik işçisi Şahin Özlem'i yeteneğini keşfedip şarkıcı yaptı         
13:06
Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti Vahşi cinayetin sanığından tüyler ürperten sözler: Kafasından tutmak istedim ancak yuvarlanıp gitti         
12:18
Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum         
12:04
Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı Çaldığı cep telefonunu parkta uyurken çaldırdı         
11:44
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu Emre Kartal, babası İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'a transfer oldu         
11:13
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 16:27:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bellona'dan 130 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei