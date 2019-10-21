Son Dakika Haberleri: Son Dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi
Son Dakika Spor Son Dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

Son Dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz depremi

22 dakika önce

Siyah-Beyazlılar'ın Spor Toto Süper Lig'de önceki akşam Ankaragücü'ne konuk olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 67. dakikasında oyundan alınmıştı.

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Siyah-Beyazlılar'ın Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Süper Lig'de önceki akşam Ankaragücü'ne konuk olduğu mücadeleye ilk 11'de başlayan Burak Yılmaz, sağ dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle karşılaşmanın 67. dakikasında oyundan alınmıştı.


Maçın ardından takım İstanbul'a döner dönmez MR'a giren deneyimli futbolcunun durumu belli oldu. Burak'ın, sakatlığı sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yla ve Süper Lig'de Galatasaray'la oynanacak müsabakalarda forma giyemeyeceği bildirildi.


Ankaragücü karşılaşmasında sakatlıkları sebebiyle görev yapamayan isimler arasında yer alan Oğuzhan Özyakup ve Victor Ruiz'in durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Dünkü idmanda yer alan 2 futbolcunun da bireysel çalışmalara başladığı belirtildi. Öte yandan problemi bulunan; Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül ve Kevin N'Koudou'nun da tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.


Görev, Güven'de olacak


UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda çıktıkları ilk maçta Bratislava'ya 4-2, Wolves'a da 1-0 kaybeden Siyah- Beyazlılar, 3. maçına perşembe günü Braga karşısında çıkacak. Portekiz ekibiyle Vodafone Park'ta oynanancak mücadele öncesinde eksik isimlere Burak Yılmaz'ın da eklenmesi teknik direktör Abdullah Avcı'yı sıkıntıya soktu. Avcı'nın, hücum hattında perşembe günü Burak Yılmaz'ın yerine Güven Yalçın'ı sahaya sürmesi bekleniyor.

Burak Yılmaz, Ankaragücü, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:11 
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