Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

11.05.2022 13:37

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Barış Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. İddialara göre, iki çocuk annesi Ayla Kartal, 14 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı. Kartal, düştüğü yerde hayatını kaybetti. Ayla Kartal'ın yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kartal'ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelenmesinin ardından cenaze morga kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal'ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay hakkında röportaj veren bir vatandaş, "Kadını yerde yatarken gördük ve sağlık ekiplerine haber verdik, ölmüştü. Düşmesini görmedik" dedi.

Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü
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BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ BEYLİKDÜZÜ'NDE KADININ ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın toprağa verildi Son dakika haberi: Trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadın toprağa verildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde iki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü - Son Dakika


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