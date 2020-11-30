Son dakika! Beyşehir'de havaya rastgele ateş açan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir kişinin av tüfeğiyle mahalle ortasında havaya ateş açması sonucu çıkan saçmalar, sokaktaki bir evin balkonuna da isabet etti.

Alınan bilgiye göre, şüpheli M.B, merkez Hacıakif Mahallesi 40663 Sokak'ta gece saatlerinde av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar çevredeki bir evin balkonuna isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bölgeye inceleme yaptı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.