Son Dakika: Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bilecik'te park halindeki bir otomobil, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Ertuğrulgazi Mahallesi Mevlana Sokak'ta park halindeki Murat N'ye ait 11 AAF 956 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olayı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken otomobil kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 00:27 - Kaynak: AA
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