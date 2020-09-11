Açık havada arabada sinema keyfi - Son Dakika

Bingöl Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada arabada sinema etkinliği düzenledi.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sosyal aktivitelere uzak kalan vatandaşlara moral vermek amacıyla ilçe otogarında "arabada sinema" etkinliği için dev akran kuruldu.

Araçlarıyla alana gelen vatandaşlara, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve görevliler tarafından ikram yapıldı. Vatandaşlar, araçlarından film izlemenin mutluluğunu yaşadı.

Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pandemi sürecinde vatandaşların bu tür etkinliklere ihtiyaç duyduğunu belirten Arıkan, şöyle konuştu:

"Bugün burada vatandaşlarımız için 7. Koğuştaki Mucize filmini izletme şansını yakaladık. Yarın da çocuklarımız için Rafadan Tayfa Göbekli Tepe çizgi filmini izleteceğiz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Bundan sonraki süreçte de benzer etkinlikleri halkımızın ayağına götüreceğiz."