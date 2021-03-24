Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika

Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı

24.03.2021 11:05

Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı Bingöl'de dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın felaketi, gün ağırınca ortaya çıktı.

Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı

BİNGÖL - Bingöl'de dün gece etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın felaketi, gün ağırınca ortaya çıktı. Kentte birçok ev ve işyerini su basarken, belediye ekipleri de başlattığı çalışmalarına hız verdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından Bingöl'de şiddetli yağış ve fırtına gece etkili oldu. Kuvetli yağış alan kentte, bazı mahallelerde sel ve su taşkınlıkları yaşandı. Bodrum katlardaki bir çok ev ve işyerini su basarken, felaketin boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Kent merkezindeki birçok yolda çatlamalar meydana gelen şehirde hem vatandaşlar hem de belediye ekipler sabaha kadar çalışma yaptı.

Merkez Mirzan Mahallesi'nde ikamet eden Mahmut Çingay, dün gece yaşanan sel felaketini anlattı. Kendisinin ve çocuğunun evini tamamen su bastığını ve eşyaların kullanılmaz hale geldiğini aktaran Çingay, boğulmaktan son anda kurtulduklarını aktardı.

Çingay, "Dün gece saat 22.00 gibi yağmur yağdı ama çok yağdı. Evin önünde biriken suyu açayım dedim kürekle çocuk dedi ki bir ses çıkıyor, sanki deprem olmuş, sanki dağ geliyor. Sel geldi direkt bodruma girdi. Cam hepsi patladı. Su şuanda arka tarafta doludur. İçerde şuan su boyum kadar. Dış kapıyı açmasaydık eğer çocuklarla beraber boğulurduk" dedi.

Gece etkili olan yağış ile beraber deposunu su basan esnaflardan Mustafa Üçgül, " Akşam yağmur yağdı, çok yağdı. Geldik depoyu su basmış, zararımız da çok" diye konuştu.

İşyerinin içini tamamen su bastığını dile getiren esnaflardan Eyüp Kaya ise " Telefon geldi, dükkana geldim ama içeri giremedim. Su ağzına kadar dolmuştu. Kapıları açmaya çalıştık ama açamadık. Makineler içeride ama bir şey olmuş mu olmamış daha bilmiyorum. Arabam içerdeydi, onun da içine su girmişti. İçeriyi temizledikten sonra makineleri çalıştıracağız. Bakalım çalışırsa iyi ama çalışmazsa makineler gitti" şeklinde konuştu.

Öte yandan gece yaşanan sel felaketinin ardından çalışmalara hız veren Bingöl Belediyesi de, hasar tespit çalışmalarının başladığını aktardı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Sel felaketi sonrası gece saatlerinde başlatılan çalışmalarımız devam ediyor. BİSKİ, İtfaiye, Fen İşleri, Makina İkmal ve Zabıta ekiplerimiz, kent genelinde müdahale ve hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor" denildi.

Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı
Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı

Meteoroloji, Fırtına, Bingöl, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Selin verdiği zarar gün ağırınca ortaya çıktı - Son Dakika


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