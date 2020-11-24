Son dakika... BM Genel Sekreteri'nden "Afganistan'da acil ve ön koşulsuz ateşkes" çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'da sivillerin hayatını kurtarmak ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-29) yayılmasını önlemek için "acil ve ön koşulsuz ateşkes" çağrısı yaptı.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde, BM, Afganistan ve Finlandiya tarafından düzenlenen "2020 Uluslararası Afganistan Konferansı"na video konferansla katıldı.

On yıllardır süren çatışmalara rağmen, Afganistan'da halkının son yıllarda önemli ilerleme kaydettiğini belirten Guterres, su, sanitasyon, elektrik ve sağlık hizmetlerine erişimin arttığını, ülke genelinde kızların ve erkeklerin okula gitme oranının da yükseldiğini aktardı.

Guterres, "Afganlar, özellikle kadın, azınlık ve çocuk hakları başta olmak üzere insan haklarına ulaşmada kayda değer ilerleme kaydetti." diyerek geleceğe dönük olarak bu hakların "barışçıl bir geleceğin temeli olması" gerektiğini vurguladı.

Afganistan halkının "çatışmalar, yoksulluk ve hukukun üstünlüğünün eşit olmayan şekilde uygulanması" gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunun altını çizen Guterres, bunlara şimdi de küresel Kovid-19 salgınının eklendiği uyarısında bulundu.

"Yüksek seviyedeki şiddet olaylarından derin endişe duyuyorum"

Guterres, kış yaklaşırken salgının zaten zayıf olan ülkedeki sağlık sistemini daha da kötüleştirmesinden endişe duyduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Ayrıca özellikle öğrenciler de dahil olmak üzere sivillere yönelik son zamanlardaki hain saldırılar olmak üzere devam eden yüksek seviyedeki şiddet olaylarından derin endişe duyuyorum. Hayat kurtarmak ve Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek için acil ve ön koşulsuz ateşkes için çabalarının iki katına çıkarılması çağrısında bulunuyorum. Bu, Doha'daki Afganistan Barış Müzakereleri için elverişli bir ortam oluşturacak ve Afgan halkının uzun süredir devam eden özlemlerini gerçekleştirmek için büyük bir fırsat olacaktır."

Guterres, kadınların, gençlerin ve çatışmalarda mağdur duruma düşenlerin "anlamlı şekilde temsil edildiği" kapsayıcı bir sürecin, sürdürülebilir barış için en iyi yol olduğunu kaydetti.

Konferans bugün sona eriyor

Afganistan, Finlandiya ve BM Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) organizatörlüğünde dün başlayan konferans, bugün sona erecek.

Afganistan'ın kalkınmasını desteklemek için her 4 yılda bir düzenlenen uluslararası konferansa yaklaşık 70 ülke ve uluslararası sivil toplum kuruluşları katıldı.

2012'de Tokyo ve 2016'da Brüksel'de gerçekleşen konferansa ilişkin bu yıl organizatörler, uluslararası topluma henüz belirli bir bağış çağrısı yapmadı.

2018'de yine BM Cenevre Ofisi'nde, BM ile Afgan ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde geniş kapsamlı "Afganistan Konferansı" gerçekleştirilmişti.