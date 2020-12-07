Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika

Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

07.12.2020 17:18

Son dakika haberine göre Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Erzurum'da eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün Hilalkent Mahallesi Özbağ Siteleri'nde meydana geldi. Cezaevinden 3 ay önce çıktığı belirtilen Raci A., çocuklarını görmek için boşandığı eşi 5 çocuk annesi Gülçin Karabıyık'ın evine geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı aralarında çıkan tartışma üzerine Raci A., eski eşini ve kızları 24 yaşındaki Burçin ile 17 yaşındaki Cansu'yu yanında getirdiği silahla vurarak öldürdü. İddiaya göre evde bulanan Emre Can A. ve Ferdi A. babalarının silahla kaçtığını görünce durumu polise bildirdi. Kaçan zanlı, silahla cadde ortasında intihara kalkışarak, sağa sola ateş açmaya başladı. Özel Harekat Polisi tarafından zanlı elinden vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızlarının cenazesi olay yerine gelen olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından bugün cenazeler yakınlarına teslim edildi.

"Öldürülmeden bir gün önce karakolu aramış, Raci bizi vurmaya geliyor demiş"

Öldürülen Gülçin Karabıyık'ın kardeşi Suat Karabıyık, "Bu şahıs bir ay önce bir kadını kaçırmış, 6 tane çocuğu varmış. Antalya'ya gitmişler sonra tekrar dönüp Dadaşkent'te ev tutmuşlar. İki oğluna evin kirasını, elektrik, su faturasını ödetmiş. Bizim babamızdan kalan bir ev vardı belediye yıktı kişi başı 5 bin lira aldık. Eve gitmiş kardeşime parayı bana vereceksin demiş kardeşim de vermem demiş. Parayı neden vereyim diye sorunca da kaçırdığım kadına telefon alacağım demiş. Benim kardeşim de karakolu arıyor ki durum böyle bizi vurmaya geliyor diyor. Sabah geliyor kapıya açınca kardeşimi ve kızları vuruyor. Kızı da annemi vurma diyor kızını da vuruyor. Diğer kızının sırtından sıkmış. 30 senedir kavgalıydılar. 3 ay önce cezaevinden çıktı. En büyük oğlu da cezaevinde. 26 suç hakkında dosyası var. Şimdi bir huy çıkmış kadından boşanıyor gelip öldürüyor. Kadından sinirini alamayınca kızlarını vuruyor. Bir ay önce de parmağını kırmıştı kardeşimin" şeklinde konuştu.

Öte yandan, en büyük çocukları Anıl A.'nın hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.

Anne ve kızlarının cenazeleri, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. - ERZURUM

Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Erzurum, Otopsi, Çocuk, Kadın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Vurularak öldürülen anne ve iki kızının cenazeleri yakınlarına teslim edildi - Son Dakika


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