Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı - Son Dakika

Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı

27.11.2020 11:11
Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı, System.String[]

Son dakika haberine göre Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, tüm Balkan coğrafyasına ulaşabilmek için Ankaralı sanayicilere ülkesinde yatırım çağrısında bulundu.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, tüm Balkan coğrafyasına ulaşabilmek için Ankaralı sanayicilere ülkesinde yatırım çağrısında bulundu.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ve Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica, ASO Başkanı Nurettin Özdebir'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Büyükelçi Alagiç, Türkiye ile olan siyasi ilişkileri ticari ilişkilerde de geliştirmek istediklerini dile getirdi. Bosna Hersek ile Türkiye arasında var olan güçlü bağların imzalanan serbest ticaret anlaşması ile birlikte büyük aşama kaydettiğini belirten Büyükelçi Alagiç, orta ve uzun vadede karşılıklı işbirliği ve ticaret hacmini artırmak istediklerini söyledi. Bosna Hersek'in hem Avrupa, hem de Avrupa dışında yer alan ülkeler açısından ilgi çekici konuma geldiğini ifade eden Büyükelçi Alagiç, "Ülkemiz coğrafi konumuyla bir fırsatlar ülkesi. Türk yatırımcılara ürünlerini tanıtmak için bir merkez oluşturarak özel fırsatlar sunabiliriz. Türkiye ile 1 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Bosna Hersek'te yatırım yapılabilecek en önemli sektörlerin başında ulaşım, enerji, sanayi, bilgi-iletişim ve turizm geldiğini vurgulayan Büyükelçi Alagiç, "Ankaralı sanayicileri en yakın zamanda Bosna Hersek'e davet ediyorum. Bosna Hersek yatırım için giderek daha cazip hale geliyor. Türkiye'den Bosna Hersek'e yapılacak yatırımlar için çok doğru bir zaman" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Yabancı Yatırımları Teşvik Ajansı Başkan Yardımcısı Slavica Korica da birçok yatırım alanı için zengin kaynaklara sahip olan Bosna Hersek'e Türk yatırımcıları da çekmek istediklerini belirtti. Bosna Hersek'in Balkanlar ve Avrupa açısından kritik bir coğrafi konumda bulunduğuna ve 3,5 milyonluk bir nüfusa sahip olmasına rağmen 600 milyonluk büyük bir pazara ulaştığına işaret eden Korica, "Bosna Hersek'in Avrupa ülkeleriyle Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'daki en ucuz işgücü de ülkemizdedir" dedi.

Ülkesinin birçok yatırım alanı için zengin kaynaklara sahip olduğunu vurgulayan Korica, Türk yatırımcıların ülkedeki yatırım alanlarına ilgi gösterdiğini, ancak bu ilginin hala beklenen seviyeye ulaşmadığını aktardı. Metal işleme, ahşap sanayi, turizm, bilişim teknolojileri, yenilenebilir enerji, tarım ve gıda gibi alanların yatırım için son derece cezbedici alanlar olduğunu kaydeden Korica, "Ziraat Bankası, Şişecam, Hayat Holding gibi şirketlerin Bosna Hersek'teki varlığı burada yatırım yapmayı düşünen Türk yatırımcılar için örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Bosna Hersek ile Türkiye arasında tarihi bir bağ olduğunu ve bu bağın iki ülke arasındaki ticari ilişkilerine de yansıması gerektiğini belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin düşük olduğunu söyleyen Özdebir, "Gerek ikili ekonomik ilişkilerde, gerekse Türk ürünlerinin Avrupa ve Balkanlara ulaşımı açısından Bosna Hersek, Türkiye için kilit bir ülke. Bosna Hersek yatırımcılara pek çok teşvikler sunmaktadır. Bu ülkede tarım, turizm, orman ürünleri, enerji gibi sektörlerde firmalarımız için büyük potansiyeller mevcut. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 650 milyon dolar seviyelerinde. Bu ticaret hacminin artırılması için Ankaralı sanayiciler ile Bosnalı sanayicileri doğru platformlarda buluşturarak işbirliğini daha üst noktalara taşımalıyız. Biz Ankara Sanayi Odası olarak işbirliğine hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı
Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı
Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı

Bosna - Hersek, Türkiye, Yatırım, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bosna Hersek'ten Türkiye'ye ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için işbirliği çağrısı - Son Dakika Ekonomi


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