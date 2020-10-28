Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı - Son Dakika

Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı

28.10.2020 20:57

Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından FETO/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde 5 ilde ortak operasyon düzenlendi.

Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı

BURDUR - Burdur İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi tarafından FETO/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar neticesinde 5 ilde ortak operasyon düzenlendi. Burdur, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Isparta İllerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Burdur Mahrem Yapılanmasında faaliyet yürüten ve " Ankesörlü Sabit Hatlardan " ardışık arandığı tespit edilen;3 aktif astsubay, 3 eski polis akademisi öğrencisi,1 eski polis koleji öğrencisi,1 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 8 şahıs gözaltına alındı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 7 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 aktif astsubay tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı
Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Antalya, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Burdur' da FETO Operasyonunda aktif astsubay tutuklandı - Son Dakika

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