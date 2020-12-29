Son dakika! Burdur'da yoğun siste 4 kaza: 2'si ağır, 13 yaralı - Son Dakika

Son dakika! Burdur'da yoğun siste 4 kaza: 2'si ağır, 13 yaralı
29.12.2020 12:00
Gelen son dakika haberine göre BURDUR'da sis etkili olurken meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.
BURDUR'da sis etkili olurken meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.
Burdur- Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınlarında, sabah saatlerinde sis etkili olurken iki TIR çarpışarak yolun dışına savruldu. Kazayı fark eden başka bir sürücüsü de araçlara çarpmamak için manevra yapınca kamyonuyla tarlaya savruldu. Aynı yerde iki otomobil de kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü yitirmesiyle tarlaya uçtu.Kazalarda 2'si ağır, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Burdur, Gölhisar, Tefenni ve Çavdır devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı.
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