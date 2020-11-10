Son dakika... Buz pistini yakarak sahibini öldürmek istediği iddia edilen sanığın davası - Son Dakika

Beylikdüzü'nde benzin dökerek buz pistini yakan ve iş yeri sahibini pompalı tüfekle öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak ile müştekiler Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak, Beylikdüzü Belediyesine ait arsa üzerinde çadırdan yapılma buz pistinin olduğunu, işletme hakkının müştekilere ait şirkette bulunduğunu, kardan dolayı buz pisti çökünce belediyenin kalıcı bir pist yapılmasını istediğini söyledi.

Sanık Parlak, kalıcı buz pisti yapılması için kendisinin yardımcı olabileceğini söylediğini ifade ederek, savunmasında şunları aktardı:

"Buz pisti inşaatına başladık ancak müşteki Ayfer Özbal bizi sattı. Ben inşaat yapılırken kendim para harcadım. Belediye müştekilerden yana davrandı. Ben hakkımı almak için mücadele ettim, birçok yere başvurdum. Ancak yapamayınca en son burayı yakmaya karar verdim. Zaten pandemi nedeniyle psikolojim bozulmuştu. Benzin alarak küçük pet şişelerine koydum ve basına haber vererek buz pistinin olduğu yere gittim. Pandemi nedeniyle çalıştırılmıyordu. İçeride kimse yoktu. Camı kırarak içeriye girdim."

Benzini dökerek buz pistini yakmaya başladığını, protokol kısmında müşteki İsmail Ahmet Özbal'ın yanına gelerek pisti yakmamasını söylediğini anlatan sanık Parlak, müştekinin bulunduğu bölgeyi de yakmaya başladığını, bu sırada ise müştekinin dışarıya çıktığını kaydetti.

Sanık Parlak, müşteki İsmail Ahmet Özbal'ı öldürme kastının olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"İsmail Ahmet'i öldürmek isteseydim 2017 yılında öldürürdüm. İçeriye girip yakmaya başladıktan sonra yanıma gelmişti. Öldürmek isteseydim elimde tüfek vardı, benzin vardı, orada yapabilirdim. Benim amacım buz pistine verdiğim emek ve harcadığım para nedeniyle önceki hale getirmekti. Bu nedenle yaktım. Buz pistinin girişinde bulunduğum sırada itfaiye geldi. Ben tüfeği bana birileri müdahale ederse engel olmak amacıyla götürmüştüm. İtfaiye hortum ile yangına müdahale edeceği sırada havaya 2 el ateş ettim. İtfaiye yangının büyüdüğünü doğalgaz hattına zarar verebileceğini söyledi ve beni ikna etti."

Buz pisti inşa edildikten sonra kafeyi kendisinin işleteceğini ancak kafenin kendisine verilmediğini anlatan sanık Parlak, mutfak kısmında Ayfer Özbal ile oğlunun da bulunduğunu bilmediğini söyledi.

Müştekilerden 60 bin lira alacağı olduğunu söyleyen sanık Parlak, alacağını alamadığı için buz pistini yaktığını savundu.

"Eşimi ve beni öldürmeye çalıştı"

Müşteki Ayfer Özbal, 2015 yılında kar yağışından dolayı buz pistinin çöktüğünü, burayı büyüterek güçlendirdiklerini ve içerisindeki kafeyi işletmek üzere sağlam, güvenilir ortak aradıklarını dile getirdi.

Eşi ile buz pistinin içerisinde kaldıklarını aktaran müşteki Özbal, şunları kaydetti:

"Sanık Ümit Yaşar Parlak'ın kuzeni olan Özkan Kara, 60 bin lira ile kafeye ortak olmak istedi. Ancak bu para yetmediği ve tamamlayamacağını düşündüğümüz için kendisini ortaklıktan çıkarmak istedi. Özkan Kara, bu durumu Ümit Yaşar Parlak'a anlatmış ve Ümit de Amerika'da bulunan bir arkadaşından aldığı 160 bin lirayı getirdi. Amerika'daki bu kişi geldiğinde 'Ben daha çok para göndermiştim.' dedi. Sonra ortaklıktan ayrılmaya karar verdik. Özkan Kara ile Amerika'daki kişinin paralarını iade ettik. Ümit Yaşar, bizden haraç istedi."

Sanığın sürekli kendilerini rahatsız ettiğini, hatta kendisini darbettiğini anlatan müşteki Özbal, olay günü sanığın "Sizi öldüreceğim, burayı yakacağım." şeklinde bağırdığını, kendisini kastederek "Karın nerede ulan." dediğini, korkarak mutfağa kaçtığını anlattı.

Müşteki Ayfer Özbal, eşinin sanığı vazgeçirmeye çalıştığını ifade ederek, sanık Parlak'ın eşine ateş ettiğini, eşini ve kendisini öldürmeye çalıştığını aktardı.

Müşteki İsmail Ahmet Özbal da olay günü eşiyle buz pistinde bulunduğu sırada gürültü ve ses duyduklarını, sanığın elinde pompalı tüfek ile ateş ettiğini, kendisine doğru gelirken dolapların olduğu kısmı benzin dökerek yaktığını, yanına gelerek tüfeği göğsüne doğrultarak tehdit ettiğini anlatarak, eşi dışarıya kaçınca biraz rahatladığını söyledi.

Sanığın kendisine ateş etmek istediği sırada tüfeğin tutukluk yaptığını belirten müşteki Özbal, sanığın önce güvenlik kameralarının olduğu yeri yaktığını ve içeride kendilerinin olduğunu bildiğini ifade etti.

Müştekiler, sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

?- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müştekiler Ayfer Özbal ile İsmail Ahmet Özbal'ın Beylikdüzü'nde buz pisti alanında ticari faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunduğu anlatılıyor.

Olay tarihi olan 14 Nisan'dan önce Ayfer Özbal ve İsmail Ahmet Özbal ile sanık Ümit Yaşar Parlak'ın, buz pistinin bulunduğu yerde kafe yapımı konusunda anlaştıkları belirtilen iddianamede, sanık Parlak'ın yapılması için bir miktar para yatırdığı kafeyi tamamlayamadığı, harcamasının karşılığını da müştekilerden talep ettiği aktarılıyor.

Müştekilerin de buna olumsuz cevap verdikleri ifade edilen iddianamede, sanığın 14 Nisan'da iş yerini yakmak amacıyla yanına aldığı bir miktar benzin ve pompalı tüfekle buz pistine gittiği, camı kırarak içeri girdiği, karşısına çıkan müşteki İsmail Ahmet Özbal'a öldürmek amacıyla ateş ettiği, ancak aradaki cam nedeniyle müştekinin yaralanmadığı, sadece camın kırıldığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ümit Yaşar Parlak'ın "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.