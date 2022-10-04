CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu - Son Dakika
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CHP, Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

04.10.2022 16:39

Dün akşam Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu başörtüsüyle ilgili kanun teklifi, bugün CHP tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılı, geçtiğimiz günlerde başladı. Vekillerin Meclis'e gitmesiyle birlikte partiler de daha önceden hazırlıklarına başladıkları kanun tekliflerini Meclis Başkanlığı'na teker teker iletiyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyurduğu kıyafetle ilgili kanun teklifinin ayrıntıları belli oldu.

CHP GRUP BAŞKANVEKİLLERİ MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İLETTİ

Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor:

- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma vb. dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz.

- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

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