Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, iddiaları yalanladı - Son Dakika

CHP'li Muharrem İnce, parti kuracağı iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu. Konu hakkında ilk açıklamasını sosyal medya üzerinden yapan İnce, bu süreçte hiçbir medya kuruluşuna konuşmadığını belirterek söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. İnce'nin 15 Eylül tarihinde Hakkari'de partisini duyuracağı söyleniyordu.

Twitter üzerinden açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."

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