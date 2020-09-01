Son dakika! Çocuğunu kucağına alamdan hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de 8 aylık hamile olan ve beyin kanaması geçiren Büşra Oğuz, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Eskişehir'de 8 aylık hamile olan ve beyin kanaması geçiren Büşra Oğuz, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede 4 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Eskişehir'de geçtiğimiz sene Samet oğuz ile dünya evine giren 22 yaşındaki Büşra Oğuz, 21 Ağustos'ta rahatsızlanarak Eskişehir Şehir Hastanesi'n kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahale sonrasında Büşra Oğuz'un yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. 8 aylık bebek sezeryan ile dünyaya gelirken, komaya girdiği öğrenilen Büşra Oğuz yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi sebebiyle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Oğuz, 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. 8 aylıkken dünyaya gelen bebeğe Ayaz ismi verilirken, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde küveze alındı. Bebeğini dünyaya getirmesinin ardından hayatını kaybede Büşra Oğuz, Emek Mahallesi Miraç Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi. Gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlana genç kadının bebeğinin doğması sonucu hayatını kaybetmesi, yakınlarını yasa boğdu. Ayrıca sosyal medyada haberi duyan vatandaşlar da başsağlığı mesajları yayınladı. - ESKİŞEHİR

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