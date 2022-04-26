Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı

26.04.2022 19:49
Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolu üzeri Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yönünden ilçe merkezine seyreden aynı yöndeki iki işçi servis minibüsü çarpıştı. İki servis minibüsü kıl payı devrilmenin eşiğinden döndü. Camları kırılan minibüste yaralanan 2 yolcu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 1 yolcu da daha sonra hastaneye başvurduğu öğrenildi. 3 yolcu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı
Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı

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Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Çorlu'da iki minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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