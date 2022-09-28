CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sosyal konut projesiyle ilgili eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Dürüst ol, siyaset dürüstlüktür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından, iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair bütün gelişmeleri canlı yayında değerlendirdi.

KILIÇDAROĞLU: BANKER ERDOĞAN MISIN SEN?

Cumhuriyet Halk PArtisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine ilişkin, "Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam" sözleri hatırlatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

ERDOĞAN: BAK GENÇLER BİLE BU İŞİ SENDEN İYİ KAVRAMIŞ

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun daireye ihtiyacı mı var? Garanti istedilerse böyle bir ihtiyacı var herhalde. Buyursun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1 milyon 250 bin konut yaptık. İlk defa yapmıyoruz ki. Kemal Bey dürüst ol. Siyaset dürüstlüktür. Biz şu anda attığımız adımla yeniden bir tarih yazıyoruz. Gençlerimizin TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Bak gençler bile bu işi senden iyi kavramış vaziyette" ifadelerini kullandı.