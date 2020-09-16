Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat süren kabulde, MÜSİAD'ın yatırım ortamının iyileştirilmesi adına hazırladığı öneri seti ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve sonrası politikalara zemin teşkil edecek saha analizlerine ilişkin bilgi aktarıldığı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:19 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan'ı kabul etti - Son Dakika

Son Dakika

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi

Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti

Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı

Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu

Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti

Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?

Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti