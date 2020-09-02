Son Dakika: Darende'de solunum yetmezliği olan hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesinde, solunum yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Kadir Gök (71) hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde yaşayan Kadir Gök, rahatsızlanınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Gök, solunum yetmezliği tanısıyla tedavi altına alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine hastane yetkilileri, Gök'ün sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talebinde bulundu.

Hava ambulansıyla Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Gök'ün tedavisi sürüyor.