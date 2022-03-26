Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası - Son Dakika
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Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası

26.03.2022 15:23
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası

Son dakika haberleri: TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 2016'da makamına bırakılan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına bu yıl, Mardin'in Derik ilçesinde yapılıyor.

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası, 2016'da makamına bırakılan bombayla şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk anısına bu yıl, Mardin'in Derik ilçesinde yapılıyor.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası bu yıl, 10 Kasım 2016'da makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra şehit olan Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk anısına, ilçede yapılıyor. Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen şampiyona, ilçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi'ndeki 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk tepesinde gerçekleştiriliyor. 19 ilden 6'sı kadın 50 paraşütçünün yarıştığı şampiyonada yarın final uçuşları gerçekleştirilecek. Derik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Halim Güven, Şehit Kaymakam Safitürk'ün kendileri için çok ayrı bir yeri olduğunu ve onu hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü Başkanı Tarık Ayebe de güzel bir etkinlik olması temennisinde bulunarak, "19 ilden 50 sporcu katılıyor. Şu an aramızda milli sporcular da var. Onlar da yarışmaya katılacaklar. Güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz" diye konuştu.


Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası
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Muhammet Fatih Safitürk, Yamaç Paraşütü, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Derik'te, Şehit Kaymakam Safitürk anısına yamaç paraşütü şampiyonası - Son Dakika


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