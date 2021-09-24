Son Dakika: "Din dersinde Alevi sorgusu" yaptığı iddia edilen öğretmen, görevinden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yöneltmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, öğretmenin görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Açıklamada "Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir." ifadelerini kullanıldı.