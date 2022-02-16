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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı

16.02.2022 14:51
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından Kabine'den de koronavirüs haberleri gelmişti. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması üzüntü yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı geçtiğimiz günlerde atlatırken, bir iyi haber de bugün Emine Erdoğan'dan geldi. Erdoğan çiftinin yanı sıra Bakanlar Murat Kurum ve Hulusi Akar da testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

"HAMDOLSUN, HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"

Kabine'de koronavirüse yakalananlar arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüse yakalandı
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Son Dakika Güncel Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika
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