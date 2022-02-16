Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun testi pozitif çıktı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanması üzüntü yaratmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hastalığı geçtiğimiz günlerde atlatırken, bir iyi haber de bugün Emine Erdoğan'dan geldi. Erdoğan çiftinin yanı sıra Bakanlar Murat Kurum ve Hulusi Akar da testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

"HAMDOLSUN, HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"

Kabine'de koronavirüse yakalananlar arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin" ifadelerini kullandı.