Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde... - Son Dakika

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde...
04.05.2021 14:08
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde yalnızca 10 devlet İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış durumda.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hararetli tartışmalar içerisinde yalnızca 10 devlet İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamış durumda. Hala 6 AB üyesi devlet sözleşmeyi imzalamadı, çekinceleri var" dedi. - LYUBLYANA
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