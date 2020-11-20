GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 72 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada oldukları bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2) - Son Dakika