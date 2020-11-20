Son dakika! Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2) - Son Dakika

Son dakika! Diyarbakır'da, DTK soruşturmasında 72 avukata gözaltı (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DTK'ya yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, avukatların yanı sıra farklı meslek grubundaki 101 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, İzmir ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 72 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şüphelinin ise koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinada oldukları bildirildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 25 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor.



Son Dakika

Fenerbahçe'nin ikna etmeye uğraştığı Dorukhan Toköz için G.Saray'ın teklifi ortaya çıktı

Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcıları sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken Bülent Arınç paylaşımı: Ne adalet arayışımızdan vazgeçeriz ne de iddialarımızdan

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk eleme adayı belli oldu

Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım

Trafik cezası olanlar dikkat! Yapılandırmada borcunu peşin ödeyene yüzde 25 indirim uygulanacak

Oyuncu Didem Balçın, hamile olduğunu açıkladı

Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti