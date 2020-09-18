Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip - Son Dakika

Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip

Son dakika gündem haberi... DENİZLİ'de görev yapan doktorlar, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral vermek ve bu süreçte yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için şarkı söyleyip, klip hazırladı.

Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip, System.String[]

DENİZLİ'de görev yapan doktorlar, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral vermek ve bu süreçte yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için şarkı söyleyip, klip hazırladı.

Denizli Tabipler Odası, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek, bu mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için harekete geçti. Farklı hastanelerde görev yapan ve oda bünyesinde kurulan Tıptan Sesler Korosu'nda yer alan 22 hekimin katılımıyla çekimlere başlandı. Doktorların görev yaptığı hastanelerde, kimisinin enstrüman çalarak kimisinin şarkı söyleyerek çektiği görüntüler, yaklaşık 1 haftalık çalışma sonunda montajlanarak klip haline getirildi.

Denizli Tabipler Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay, doktorların yaptığı çalışmayla hazırlanan 'Yaşayalım Yaşatalım' isimli şarkının beğeni topladığını söyledi. Amaçlarının koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekmek olduğunu belirten Erbay,  "Koronavirüs tehlikeli bir hastalık. Ancak önlemlere uyarak bu hastalığı kontrol altına alabiliriz. Tedbirler konusunda duyarlılık yaratmak adına Denizli Tabipler Odası'nın Tıptan Sesler Korosu'ndaki hekim arkadaşlarımız, Türk Sanat Müziği Nihavent makamındaki şarkıya klip hazırladı. Bu videoyu halkımızın dikkatine sunuyoruz. Buradaki amacımız, hijyen maske ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlamak" dedi.'22 HEKİM GÖREV ALDI'Tıptan Sesler Korosu şefi Ahmet Nuri Çağdaş, müziğin yönlendirme ve algı oluşturma konusunda önemli bir sanat olduğunu ifade ederek, "Koronavirüs ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarını perçinlemek adına bir şarkı yaptık. Şarkının sözü ve müziği bana ait. Bir hafta içerisinde çalışmamızı tamamladık. 22 hekim bu süreçte görev aldı. Çalışma odalarında şarkı söylediler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.Videoda yer alanlardan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Belkıs Sınık ise, "Bu tür projeler topluma ulaşabilmek için çok önemli. Şarkının sözleri basit ve akılda kalıcı. Heyecanla çalıştık ve ortaya güzel bir eser çıktı. Koronavirüs nedeniyle zor ve yorucu günler geçiriyoruz. Meslektaşlarımız tabiri caizse kelle koltukta geziyor. Yorucu bir süreç ancak ama sonunda mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tabipler Odası, Koronavirüs, Denizli, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 13:54 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den yeni navtex ilanı! Barbaros Hayrettin Paşa'nın çalışmaları uzatıldı Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüsün mutasyona uğrama hızı oldukça düştü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Halis Bayancuk, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi         
20:38
Eşiyle Eşiyle "ekmek alma" konusunda tartışan yaşlı adam, intihara kalkıştı         
19:56
Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi         
19:29
İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı         
18:59
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir? Komşusunun cinsel istismarına uğrayan 5 yaşındaki kızın babası konuştu: Küçücük çocuk nasıl yalan söyleyebilir?         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 21:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei