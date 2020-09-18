Son dakika... Doktorlardan, koronavirüsle mücadele eden meslektaşları için klip - Son Dakika

DENİZLİ'de görev yapan doktorlar, koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarına moral vermek ve bu süreçte yaşamını yitiren meslektaşlarını anmak için şarkı söyleyip, klip hazırladı.

Denizli Tabipler Odası, koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek, bu mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için harekete geçti. Farklı hastanelerde görev yapan ve oda bünyesinde kurulan Tıptan Sesler Korosu'nda yer alan 22 hekimin katılımıyla çekimlere başlandı. Doktorların görev yaptığı hastanelerde, kimisinin enstrüman çalarak kimisinin şarkı söyleyerek çektiği görüntüler, yaklaşık 1 haftalık çalışma sonunda montajlanarak klip haline getirildi.