Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası - Son Dakika

Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası

21.10.2020 13:18
Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası, System.String[]

Son dakika habere göre ESKİŞEHİR'de, inşa ettiği apartman dairelerini farklı kişilere satıp, 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 2011'de 113 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Cem Abacı (42) hakkında, cezaevinde hükümlüye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

ESKİŞEHİR'de, inşa ettiği apartman dairelerini farklı kişilere satıp, 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 2011'de 113 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Cem Abacı (42) hakkında, cezaevinde hükümlüye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Abacı için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'de, 2008 yılında müteahhitlik yapan Cem Abacı hakkında, inşa ettiği apartman dairelerini aralarında doktor, savcı ve avukatların da bulunduğu farklı kişilere satarak, 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 3 yıl süren tutuklu yargılamanın ardından Abacı'ya, 113 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde başka suçtan hükümlü olan U.K. (25), Cem Abacı'nın, kendisine kaldıkları koğuşun bahçesinde, nisan ayından itibaren 3 ay boyunca her gün cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, yönetime şikayette bulundu. Kapalı cezaevi yönetimi de durumu temmuz ayında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİİddianamede, Cem Abacı hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan en az 12 yıl hapis cezası istendi. İddiaları kabul etmeyen Abacı, ifadesinde, "İddialar doğru değildir, U.K. koğuşa geldiğinden beri hiç yaklaşmadım. Sadece U.K.'yi sürekli idareye yazı yazması ve küfürlü konuşmasından dolayı uyardım. İddiaları doğru değildir, asla ona karşı böyle bir eylemimim olmadı" dedi.ADLİ TIP RAPORU: MUAYENE BULGULARI, İFADEYLE UYUMLUSavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, U.K.'nin iddialarının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı raporuyla uyumlu olduğu belirtilerek, "U.K. hakkında, fiziksel, genital ve ruhsal muayene bulgularının birlikte değerlendirildiğinde ifadesi ile uyumlu olarak anal penetrasyon şeklinde vücut dokunulmazlığının cinsel yoldan ihlal edildiğini destekler nitelikte olduğu tespit edildi" denildi.Cezaevindeki 'cinsel saldırı' iddiasıyla açılan davada sanık Cem Abacı, gelecek ay hakim karşısına çıkarılacak.

Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası

Eskişehir, Apartman, Dava, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası - Son Dakika

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