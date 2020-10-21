Son dakika... 'Dolandırıcılık' hükümlüsü müteahhide 'cezaevinde cinsel saldırı' davası - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, inşa ettiği apartman dairelerini farklı kişilere satıp, 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada 2011'de 113 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Cem Abacı (42) hakkında, cezaevinde hükümlüye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, Abacı için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir'de, 2008 yılında müteahhitlik yapan Cem Abacı hakkında, inşa ettiği apartman dairelerini aralarında doktor, savcı ve avukatların da bulunduğu farklı kişilere satarak, 112 kişiyi yaklaşık 7 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 3 yıl süren tutuklu yargılamanın ardından Abacı'ya, 113 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi'nde başka suçtan hükümlü olan U.K. (25), Cem Abacı'nın, kendisine kaldıkları koğuşun bahçesinde, nisan ayından itibaren 3 ay boyunca her gün cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürerek, yönetime şikayette bulundu. Kapalı cezaevi yönetimi de durumu temmuz ayında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.