Son dakika dünya: Almanya'da kısıtlamalar, 18 Nisan'a kadar uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede koronavirüs (Covid-19) salgınında üçüncü dalga riskine karşı kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar uzatıldığını duyurdu. Merkel, yeni varyantların oluşturduğu riski vurgulayarak, "Yeni bir pandemi var" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında birçok ülkede vaka sayılarında artış devam ediyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede koronavirüs salgınında üçüncü dalga riskine karşı kısıtlamaların 18 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Yaklaşık 11 saat süren toplantının ardından Merkel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni varyantlarının oluşturduğu risklere vurgu yaparak, "Yeni bir pandemi var. Esasen aynı türde, ancak tamamen farklı özelliklere sahip yeni bir virüs var. Daha uzun süre hastalığa neden olan, önemli ölçüde daha ölümcül ve daha bulaşıcı. Maalesef bu acil durum frenini kullanmamız gerekecek" dedi.

ALMANYA'DA GÜNDÜZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIAlmanya Başbakanı Merkel, özellikle İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonun etkisiyle, vaka sayısının 100 binde 100'ü aştığı bölgelerde, gündüz sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bu kapsamda belirlenen kriterlere göre vaka sayısının artış gösterdiği bölgelerde bu yasağın uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi. Öte yandan, Paskalya Bayramı kapsamında ilk defa 1-3 Nisan arasında tatil ilan edildi.Almanya'da son açıklanan verilere göre, 2 milyon 678 bin 262 kişide koronavirüs tespit edildi. Tespit edilen vakaların 2 milyon 433 bin 800'ünün virüsü yenerek iyileştiği, 75 bin 418 kişinin de virüsten yaşamını yitirdiği bildirildi.FRANSA'DA 16 İLDE 4 HAFTA BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede koronavirüs salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış nedeniyle, aralarında başkent Paris 'in de bulunduğu 16 ilçede, 4 haftalık tam sokağa çıkma yasağı kararının alındığını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Castex, ülkenin İle-de-France bölgesinde başkent Paris'in de içinde bulunduğu 8 ilde, Alpes Maritimes ilinde, Seine-Maritime ilinde, Eure ilinde ve Haut-de-France bölgesindeki 5 ilde 4 hafta sürecek, zorunlu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ifade etti. Castex, ülkede 18.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının da 19.00 olarak belirlendiğini açıkladı. Öte yandan, zorunlu seyahatler dışındaki seyahatlerin de yasaklandığı ifade edildi.Fransa'da son açıklanan verilere göre, 3 milyon 923 bin 889'u aktif olmak üzere toplam 4 milyon 298 bin 395 kişide koronavirüs tespit edildi, 92 bin 621 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.İNGİLTERE'DE 'SEYAHAT YASAĞI' GÜNDEMİİngiltere Başbakanı Boris Johnson , Avrupa'daki vaka artışlarına dikkat çekerek koronavirüs salgınında üçüncü dalganın etkilerinin yakında İngiltere kıyılarına ulaşacağını ifade etti. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, vaka artışları nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden İngiltere'ye gelişlerin yasaklanabileceğini duyurdu ancak bu konuda henüz bir karar alınmadı. İngiliz Parlamentosu'nda ise seyahat kısıtlamalarıyla ilgili yasa tasarısının hazırlandığı ve tasarının 29 Mart'ta yürürlüğe girmesinin planlandığı açıklandı. Bu düzenleme kapsamında yurt dışına seyahat kısıtlamalarının 30 Haziran'a ertelenebileceği ifade edildi. İngiliz yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamada, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının 17 Mayıs'ı bulabileceğini duyurmuştu.İTALYA VE İSPANYA'DA ÜÇÜNCÜ DALGA ALARMI Koronavirüs salgınının Avrupa'da ilk ortaya çıktığı dönemlerde, salgının merkez üssü haline gelen İtalya ve İspanya 'da üçüncü dalga endişesi devam ediyor.İtalya'da ülkenin en kalabalık kentleri Roma ve Milano da dahil olmak üzere kısıtlamaların 6 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi. Ülkede vaka sayılarındaki artışın sağlık sistemine oluşturabileceği yük göz önüne alınarak kreşler, okullar, üniversiteler ve mağazaların kapalı kalacağı, restoranların ise paket servise devam edecekleri belirtildi. İtalya'da son açıklanan verilere göre, 3 milyon 400 bin 877 kişide koronavirüs tespit edildi, 105 bin 328 kişi de virüsten hayatını kaybetti.

Avrupa'da salgında kritik vaka artışlarının görüldüğü diğer ülke İspanya'da ise salgın nedeniyle 25 Ekim'de alınan olağanüstü hal (OHAL) kararı devam ediyor. Ülkede 31 Mart'a kadar uzatılan OHAL'in yanı sıra gece sokağa çıkma yasağı uygulaması da sürüyor. İspanya'da son açıklanan verilere göre, 3 milyon 228 bin 803 kişide koronavirüs tespit edilirken, 73 bin 543 kişi de virüsten yaşamını yitirdi.