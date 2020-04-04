Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Son Dakika

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Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
12 dakika önce
Son dakika: 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen ve 13 Ocak günü ilk kez Çin dışında bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu can kaybı tüm dünyada 60 bini aştı.
Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen, 13 Ocak'ta Hong Kong'a sıçrayarak Çin ana karası dışında ilk kez bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen 100'den fazla ülkeye tesir etti ve 60 binin üzerinde insanın ölümüne sebep oldu. Salgın ayrıca 1 milyonun üzerinde insana sıçradı. Enfekte olan hastalardan yaklaşık 230 bini hastalığı yendi ve taburcu oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:07
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