Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Son Dakika

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı

12 dakika önce

Son dakika: 12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen ve 13 Ocak günü ilk kez Çin dışında bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs salgınının sebep olduğu can kaybı tüm dünyada 60 bini aştı.

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen, 13 Ocak'ta Hong Kong'a sıçrayarak Çin ana karası dışında ilk kez bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen 100'den fazla ülkeye tesir etti ve 60 binin üzerinde insanın ölümüne sebep oldu. Salgın ayrıca 1 milyonun üzerinde insana sıçradı. Enfekte olan hastalardan yaklaşık 230 bini hastalığı yendi ve taburcu oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:07 

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