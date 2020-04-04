Son dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bini aştı - Son Dakika

Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen, 13 Ocak'ta Hong Kong'a sıçrayarak Çin ana karası dışında ilk kez bir ülkede görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ortaya çıktığı günden bu yana yaklaşık 4 ay geçmesine rağmen 100'den fazla ülkeye tesir etti ve 60 binin üzerinde insanın ölümüne sebep oldu. Salgın ayrıca 1 milyonun üzerinde insana sıçradı. Enfekte olan hastalardan yaklaşık 230 bini hastalığı yendi ve taburcu oldu.

Ayrıntılar geliyor...