Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

07.07.2022 12:44

Son dakika 3. sayfa haberi: Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı günlerde ve farklı adreslerde 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 1 kişi cezaevine gönderildi.

Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı günlerde ve farklı adreslerde 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 1 kişi cezaevine gönderildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23.06.2022 tarihinde aldıkları taciz ihbarı üzerine gittikleri İnönü Caddesi'nde A.B. isimli kız öğrencinin tanımadığı bir kişinin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine harekete geçti. Şahsın tespiti için başlatılan incelemenin ardından 05.07.2022 tarihinde M.Ç. isimli başka bir kız öğrenci tarafından da bir taciz ihbarı yapılması üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, her iki olayda da tacizcinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, her iki olayda da kız öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Barış Kaya olduğunu tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, nöbetçi savcılıktan aldıkları yakalama kararı üzerine şüphelinin önce iş yerine, ardından ikamet adresine gerçekleştirdikleri baskın neticesinde şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İlk taciz ihbarını yapan A.B. isimli kız öğrencinin emniyete götürülen zanlıyı teşhis etmesi üzerine sorguya alınan Barış Kaya, taciz iddialarını kabul ederek suçunu itiraf etti.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Son dakika: Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Son dakika: Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı Edirne'den kısa kısa Edirne'den kısa kısa
Kaynak: İHA

Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:10 Oyuncu Ersin Korkut, Survivor All Star'a neden katılmadığını anlattı: 2 kez görüştüm ama Acun Ilıcalı ile anlaşamadım
12:48 Kürsüye çıkan vatandaşların hikayesi sahte mi? İYİ Parti'li Ağıralioğlu'nun eleştirisi, Akşener'i sinirlendirecek
12:35 Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira'nın İstanbul'a geliş tarihi netleşti!
12:17 Brad Pitt zor durumda! İşte yüz körlüğü hastalığı hakkında merak edilenler...
12:15 İsveç'te skandal hareket! Başbakan, milletvekillerinin PKK bayrağı ile poz vermesine çok sinirlendi
12:00 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez
12:00 Böyle istedi Berlusconi! Transfer edilecek futbolcular sakalsız olacak ve küpe takmayacak
11:54 Gaziantep Valisi Gül, öldürülen doktor Ekrem Karakaya hakkındaki paylaşımıyla infial yarattı! "Bu olay sağlık terörüdür" diyerek eleştirildi
11:34 Seçim kampanyası için yaptığı twerk dansı tepki çekti! ABD'li senatör topun ağzında
11:19 İngiltere'de deprem! Başbakan Boris Johnson görevi bırakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 13:25:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement