Son dakika! Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

Edirne'de 2 kız öğrenciye taciz iddiası: 1 kişi tutuklandı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, farklı günlerde ve farklı adreslerde 2 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan 1 kişi cezaevine gönderildi.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23.06.2022 tarihinde aldıkları taciz ihbarı üzerine gittikleri İnönü Caddesi'nde A.B. isimli kız öğrencinin tanımadığı bir kişinin kendisini taciz ettiğini söylemesi üzerine harekete geçti. Şahsın tespiti için başlatılan incelemenin ardından 05.07.2022 tarihinde M.Ç. isimli başka bir kız öğrenci tarafından da bir taciz ihbarı yapılması üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, her iki olayda da tacizcinin aynı kişi olduğunu tespit etti.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen güvenlik güçleri, her iki olayda da kız öğrencilere yönelik cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen şahsın Barış Kaya olduğunu tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, nöbetçi savcılıktan aldıkları yakalama kararı üzerine şüphelinin önce iş yerine, ardından ikamet adresine gerçekleştirdikleri baskın neticesinde şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İlk taciz ihbarını yapan A.B. isimli kız öğrencinin emniyete götürülen zanlıyı teşhis etmesi üzerine sorguya alınan Barış Kaya, taciz iddialarını kabul ederek suçunu itiraf etti.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından cinsel taciz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.