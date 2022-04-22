Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti

22.04.2022 13:36

Son dakika haberi: Belçika'da çalışanlar, artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerin yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

Belçika'da çalışanlar, artan gıda ve enerji fiyatları karşısında ücretlerin yükseltilmesi talebiyle greve gitti.

Belçika'daki işçi sendikaları, ücretlerin iyileştirilmesi için bir günlük grev başlattı.

Greve giden yüzlerce çalışan, Brüksel'deki Belçika İşveren Federasyonu (FEB) önünde toplandı.

Göstericiler, "Ücretlerimize artış", "Gaz, elektrik ve kar payları artarken maaşlar artmadı", "Servet adil biçimde paylaşılmalı" yazılı pankartlar açtı.

Protestocular, son yıllarda alım güçlerinin azaldığına dikkati çekerek, ücretlerinin derhal artırılmasını istedi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan protestocu Els Deschoemacker, gösterinin işçilerin maaşlarını savunmak için düzenlendiğine işaret etti.

Kovid-19 salgınında halkın alım gücünü desteklemek için acil tedbirler uygulandığını anımsatan Deschoemacker, söz konusu acil tedbirlerin günümüzde de salgın dönemindeki kadar gerekli olduğunu vurguladı.

Belçika'da uygulamadaki maaş artış oranlarını belirleyen endeksleme sisteminin fiyatlardaki yükselişe tam olarak ayak uyduramadığına dikkati çeken Deschoemacker, çalışanlar kayıp yaşarken işletmelerin ciddi karlar sağladıklarını anlattı.

Deschoemacker, çalışanların ay sonunda faturalarını ödeyemediğini belirterek, "İşçiler fiyatlar arttığı için ücret artışı istiyor." diye konuştu.

Enflasyonun en fazla düşük ücretli ve yoksul insanları mağdur ettiğini anlatan Deschoemacker, düşük gelirlilerin salgın döneminde zor duruma düştüğünü, şimdi de enflasyon nedeniyle sıkıntıda olduklarını ifade etti.

Başka bir protestocu Petra Paulus da, enerji fiyatlarının çok yükseldiğine işaret ederek, maaşların söz konusu artışların gerisinde kaldığını vurguladı.

Belçika'da enflasyonun tarihi yüksek seviyelerde bulunduğunu ifade eden Paulus, işçilerin daha fazla ücret talep etmelerinin normal karşılanması gerektiğini anlattı.

Paulus, gıda ve akaryakıt ürünleri fiyatlarının çok yükseldiğini hatırlatarak, geçinmenin kolay olmadığını söyledi.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşandı.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle şehrin metro, tramvay ve otobüs seferleri azaltıldı.

Belçika'da mart ayında enflasyon yüzde 8,31'le 1983 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji ürünleri olmuştu.

Belçika'da mart ayında 1 yıl öncesine kıyasla doğal gaz fiyatları yüzde 148,8, LPG yüzde 63,4, kalorifer yakıtı yüzde 62,7, elektrik yüzde 49,9, mazot yüzde 36,5, benzin yüzde 25,7 arttı.

Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti
Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti
Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti
Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti
Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Belçika'da işçiler zam talebiyle greve gitti - Son Dakika


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