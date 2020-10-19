Son dakika ekonomi: KÜRESEL PİYASALAR-Çin verisi ve Covid-19 ile endeksler karışık

Önde gelen Asya borsalarında endeksler, Çin ekonomisine ilişkin olumlu verilere karşın karışık gelişti. Çin'de Eylül'de yıllık bazda, tüketici ürünleri satışları yüzde 3.3 artarken, sanayi üretimi de yüzde 6.9 yükseldi.

Çin'in üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin de yüzde 4.9 büyüdüğünü gösteren verilerin ardından Avrupa piyasaları da artıda açıldı. Bununla birlikte, yatırımcılar Avrupa'da artan Covid-19 bağlantılı kısıtlayıcı önlemlere ve Brexit müzakerelerindeki tıkanma nedeniyle daha ölçülüydüler.