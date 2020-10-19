Önde gelen Asya borsalarında endeksler, Çin ekonomisine ilişkin olumlu verilere karşın karışık gelişti. Çin'de Eylül'de yıllık bazda, tüketici ürünleri satışları yüzde 3.3 artarken, sanayi üretimi de yüzde 6.9 yükseldi.
Çin'in üçüncü çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin de yüzde 4.9 büyüdüğünü gösteren verilerin ardından Avrupa piyasaları da artıda açıldı. Bununla birlikte, yatırımcılar Avrupa'da artan Covid-19 bağlantılı kısıtlayıcı önlemlere ve Brexit müzakerelerindeki tıkanma nedeniyle daha ölçülüydüler.Açılış öncesi işlemlerde Wall Street'te endeksler de, Covid-19 vakalarındaki artışın sürmesine karşın yükseldi. Aynı zamanda, ABD yönetiminin çıkaracağını duyurduğu teşvik paketine ilişkin kördüğüm de sürüyor. Tokyo'da Nikkei 225 yüzde 1.19 artarken, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.61 yükseldi. Seul'de Kospi yüzde 0,57 artarken, Şangay Composite ve Shenzhen Composite aynı anda sırasıyla yüzde 0.29 ve yüzde 0.69 düştü. Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 0.85 arttı.Avrupa borsalarında işlemler başlar başlamaz, Almanya'da DAX yüzde 0.84, Fransa'da CAC 40 yüzde 0.40 yükseldi. Londra'da FTSE 100, yüzde 2.25 artan Rolls-Royce'un desteğinde yüzde 0.07 değer kazandı. Euro, dolar karşısında sabit kaldı, 1.17120'den işlem gördü ve sterlin, dolar karşısında yüzde 0.31 artışla 1.29595 düzeyinde işlem gördü.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.45 veya 128 puan artarken, Nasdaq 100 yüzde 0.69 yükseldi. Bir dakika sonra S&P 500 yüzde 0.47 yükseldi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: KÜRESEL PİYASALAR-Çin verisi ve Covid-19 ile endeksler karışık - Son Dakika Ekonomi