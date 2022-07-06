Son dakika: Elazığ'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sahipleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Binanın 5'inci katında yaşayan ve dumandan etkilenen Merve Y, itfaiye ekiplerince yangın merdiveniyle kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
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